Pallamano femminile, Coppa Italia 2019: Brescia batte Brixen e vola in finale, vince anche Salerno

Arriva il primo colpo di scena nella Coppa Italia di pallamano femminile, che vede il Brixen uscire di scena in semifinale, a seguito del ko subito per mano della Leonessa Brescia, capace di piegare le numero 1 del seeding, al termine di una gara molto emozionante, e conclusasi sul 21-19 in favore delle lombarde. Per Giada Babbo e compagne si tratta di un momento nero, iniziato proprio con l’assenza dell’ala sinistra, e coincisa con la prima sconfitta in campionato, oltre alla soffertissima vittoria di ieri sul non irresistibile Leno.

Ad una sorpresa corrisponde però nell’altra sfida una conferma, ovvero il successo della Jomi Salerno sulla Mechanic System Oderzo padrona di casa per 23-19. Nella giornata storta di Suleiky Gomez è Ilaria Dalla Costa a trascinare le campane, siglando 8 reti, e regalando una storica finale alla squadra allenata da Dragan Rajc.

Appuntamento allora alle 17.15 di domani, con diretta televisiva su Sportitalia per la finalissima, che assegnerà la Coppa Italia numero 28.

Foto: FIGH