Pallamano, Coppa Italia 2019: al Conversano il big match dei quarti di finale, bene le big

Si è aperta quest’oggi l’edizione 2019 della Coppa Italia di pallamano maschile, che in quel del Pala Chiarbola di Trieste sta mettendo di fronte le otto migliori formazioni della Serie A, a caccia di un titolo che potrebbe stabilire le gerarchie anche in ottica Scudetto.

Ad aprire il programma è stato subito un big match, con il Conversano che dopo un ottimo secondo tempo ha sconfitto 24-21 la Acqua&Sapone Junior Fasano, al termine di un derby pugliese all’insegna del bel gioco, in cui ai campioni d’Italia in carica non sono bastati gli 8 centri dell’ungherese Marko Knezevic.

Tutto facile invece per il Pressano, capace di sconfiggere 30-22 il Fondi, trascinato dalle 8 reti del mancino Alessandro Dallago, con il Bolzano che si è imposto per 27-19 nel derby altoatesino contro Bressanone.

A chiudere il quadro ci ha pensato la padrona di casa Trieste, che però è caduta sotto i colpi del Cassano Magnago e del suo bomber Alessio Moretti, per quella che a tutti gli effetti è la squadra rivelazione della stagione.

Ecco il quadro delle semifinali:

Bolzano-Conversano

Cassano Magnago-Pressano

Orario Match Risultato h 14:00 Conversano – Acqua&Sapone Junior Fasano 24-21 h 16:00 Pressano – Banca Popolare di Fondi 30-22 h 18:00 Bolzano – Bressanone 27-19 h 20:00 Cassano Magnago – Trieste 20-15

