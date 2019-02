Olimpiadi Parigi 2024: la Francia vuole breakdance e altri tre sport ai Giochi, arriva la proposta

Questa mattina le indiscrezioni, ora l’ufficialità della proposta: la Francia vuole inserire nuovi sport per quanto riguarda le Olimpiadi del 2024. Il comitato organizzatore dei Giochi che si disputeranno nella capitale transalpina Parigi tra cinque anni ha inviato oggi al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) la richiesta di provare ad aggiungere il surf, l’arrampicata sportiva, lo skateboard e la breakdance. I primi tre di questi quattro sport sono già presenti nel programma scelto per i prossimi Giochi, quelli di Tokyo 2020.

La decisione verrà presa, almeno provvisoriamente, nella sessione del CIO di giugno, mentre la decisione ufficiale arriverà nel dicembre del 2020. Ad uscire al momento sarebbero sport come il softball, il baseball ed il karate, inseriti proprio per il 2020.

👉 4 nouveaux sports spectaculaires : Breakdance 👟 Escalade 🧗‍♂️ Skateboard 🛹 et Surf 🏄‍♀️

👉 Pour la 1ère fois des épreuves qui VOUS seront ouvertes !#Paris2024 révolutionne l'histoire des Jeux.

Passez du rôle de spectateur 📺 à celui d'acteur 🏃‍♀️#AVousDeJouer 👊 pic.twitter.com/Xmc5SKqN5I — Paris 2024 (@Paris2024) February 21, 2019

Entusiasmo ovviamente nella World Dance Sport Federation, il presidente Shawn Tay ha dichiarato: “È un onore e un privilegio incredibile che, per la prima volta, venga considerata una disciplina di ballo per l’inclusione nei Giochi Olimpici”.

Polemiche invece nelle Federazioni che rimarrebbero escluse, come ad esempio quella del karate. A parlare è il presidente del WKF Antonio Espinós: “Il nostro sport è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, e non abbiamo ancora avuto la possibilità di dimostrare il nostro valore come sport olimpico poiché faremo il nostro debutto come disciplina olimpica a Tokyo 2020”.

Foto: Keitma / Shutterstock.com