Olimpiadi 2024, a Parigi una Maratona “aperta a tutti”: i podisti in gara con i big sullo stesso percorso

Continuano ad arrivare novità riguardo alle Olimpiadi di Parigi 2024 che si profilano davvero rivoluzionarie. Oggi gli organizzatori francesi hanno chiesto al CIO di introdurre la breakdance ma non si sono fermati a questo visto che ci sono degli importanti stravolgimenti per quanto riguarda la Maratona: la 42 km sarà infatti aperta a tutti, i podisti di qualsiasi livello potranno confrontarsi con i fenomeni che lotteranno per le medaglie, nello stesso giorno e sullo percorso.

Attenzione: non si gareggerà tutti insieme, cioè non si renderà la Maratona Olimpica simile alle grandi Classiche sulla distanza, ma sicuramente si gareggerà nella stessa giornata, Maratona popolare al mattino e corsa olimpica al pomeriggio (o viceversa). A margine si è parlato anche di possibili skipper virtuali per le gare di vela, in sostanza un’enorme gara di e-sailing dalle dinamiche ancora tutte da scoprire.

Foto: Shutterstock