Olimpia Milano-Darussafaka Istanbul, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Sta per arrivare il momento del ventiduesimo incontro dell’Olimpia Milano in Eurolega: di fronte, al Mediolanum Forum di Assago, c’è il Darussafaka Istanbul.

La formazione di Simone Pianigiani arriva con qualche problema di troppo a questa partita: Arturas Gudaitis ha finito la stagione a causa dell’infortunio occorso contro il Gran Canaria, Kaleb Tarczewski è tuttora assente, Andrea Cinciarini deve fare i conti con un attacco influenzale. C’è, tuttavia, il ritorno in campo di Nemanja Nedovic, che finora ha visto più l’infermeria del parquet in questo suo passaggio milanese. Debutta di fronte al proprio nuovo pubblico James Nunnally; per quanto riguarda il Darussafaka, da tenere d’occhio sono Toney Douglas e l’ex Brindisi (stagione 2014-2015) Michael Eric. Si tratta di uno snodo importante per l’Olimpia, poiché il Darussafaka è ultimo con 3 sole vittorie in regular season.

Olimpia Milano-Darussafaka si svolgerà questa sera alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago. E’ prevista la diretta tv su Eurosport 2 oltre alla diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

Ore 20:45 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Darussafaka Istanbul

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo