LIVE Olimpia Milano-Darussafaka basket, Eurolega 2019 in DIRETTA: partita da non sbagliare al Forum

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra AX Armani Exchange Olimpia Milano e Darussafaka Istanbul, valevole per la 22esima giornata della regular season di Eurolega. Il gruppo allenato da Simone Pianigiani si rituffa in Europa dopo aver subito una clamorosa sconfitta a tavolino in Campionato a Pistoia per aver schierato il neo-tesserato James Nunnally nonostante dovesse scontare una giornata di squalifica. La società meneghina ha fatto ricorso, ma questa sera si torna in campo al Forum di Assago per una sfida da non sbagliare per continuare a sognare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club.

Milano occupa attualmente la nona posizione in classifica con 10 vittorie ed 11 sconfitte (stesso record del Baskonia ma alle spalle degli iberici nel doppio confronto), perciò oggi ha la possibilità di riportare il proprio bilancio al 50% in caso di successo casalingo contro il fanalino di coda della competizione, il Darussafaka Istanbul. Buone notizie in casa Olimpia, con il probabile ritorno in campo di Nemanja Nedovic dopo un lungo calvario cominciato proprio nella sfida d’andata contro i turchi, in cui i lombardi prevalsero con grande sofferenza per 98-92. L’avversario di turno sta disputando una stagione negativa su tutti i fronti, con un deludente 10° posto in Campionato e l’ultima piazza in Eurolega frutto di un disastroso bilancio di 3 vittorie e 18 sconfitte che lo estromette dalla lotta per i play-off. La compagine turca non è però da sottovalutare, dato che può contare su un buon roster capace di mettere in grande difficoltà il Real Madrid e l’Efes nelle ultime due partite disputate.

Il match del Forum tra AX Armani Exchange Olimpia Milano e Darussafaka Istanbul è in programma questa sera a partire dalle ore 20.45. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della partita per non perdere neanche un minuto del percorso di Milano in Eurolega. Buon divertimento!

Presentazione della partita – Classifica di Eurolega

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo