OIimpiadi Parigi 2024, nuovi sport in arrivo: danza sportiva favorita, escono baseball, softball e karate?

Le Olimpiadi di Parigi 2024 (le terze per la capitale francese, dove non si disputavano dal lontano 1924) si annunciano con una importante novità a livello di sport. Dovrebbe sbarcare nel programma a cinque cerchi, infatti, la danza sportiva con la breakdance, mentre potrebbero uscire karate e baseball/softball.

Una rivoluzione che segue la scia di quanto vedremo a Tokyo 2020 (dove saranno inseriti anche arrampicata sportiva e skatebord) e che, come riporta La Repubblica, sarà annunciata nella giornata odierna dal Comitato Olimpico Francese. Entra in scena, quindi, per la prima volta la danza sportiva, disciplina molto praticata anche in Italia con oltre centomila iscritti alla Fids. La scelta della breakdance per Parigi 2024 si può spiegare con la volontà di inserire uno sport molto seguito a livello globale e di sicuro impatto televisivo. Per questo motivo, per esempio, non saranno cancellati surf e skateboard che esordiranno proprio a Tokyo 2020.

Spariranno dal programma olimpico, invece, baseball/softball e karate. Il primo sport ha sempre vissuto un andamento a singhiozzo nella massima rassegna sportiva globale, entrando in scena solamente nel 1992 fino all’esclusione di Londra 2012. Nel 2016 il CIO aveva deciso il rientro in occasione di Tokyo 2020 (è sport nazionale in Giappone) ma, a quanto pare, sparirà nell’edizione parigina. Per quanto riguarda il karate, invece, si tratterà di una vera e propria “toccata e fuga”. Esordio nell’edizione nipponica nel 2020, ma nessuna replica dal 2024.

Vedremo nella giornata odierna se, effettivamente, il comitato olimpico francese confermerà queste indiscrezioni, per iniziare a valutare al meglio il programma completo delle XXXIII Olimpiadi della storia, che si terranno a Parigi tra il 2 ed il 18 agosto 2024, tra poco più di cinque anni.

Foto: Keitma / Shutterstock.com