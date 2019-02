Biglietti Sassuolo-Spal, Serie A 2018-2019: come acquistare i tickets per la sfida del Mapei Stadium

Lo spettacolo della Serie A 2018-2019 continua nel prossimo fine settimana con la 25^ giornata del campionato, la sesta del girone di ritorno. Dopo lo svolgimento di tre anticipi distribuiti tra venerdì e sabato, nella giornata di domenica 24 febbraio si disputeranno ben sei incontri tra cui il derby emiliano tra Sassuolo e Spal, previsto alle ore 15.00 sul terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia, sede delle partite casalinghe del club modenese.

Le due compagini stanno attraversando un periodo molto complicato e sono reduci da due sconfitte di fila in campionato, anche se i ferraresi hanno comunque dimostrato di poter tenere il campo egregiamente contro Atalanta e Fiorentina. Il Sassuolo invece è in crisi anche dal punto di vista del gioco, con la squadra di De Zerbi che ha subito sei gol nelle ultime due partite con Juventus ed Empoli senza riuscire ad andare in rete. La situazione di classifica è comunque abbastanza tranquilla per i neroverdi, undicesimi a +12 dalla zona rossa, mentre la Spal è in piena lotta salvezza ed è alla disperata caccia di punti per respingere l’assalto di Bologna, Empoli e Udinese.

