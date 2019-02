Biglietti Chievo-Genoa, Serie A 2019: come acquistare i tickets per la sfida del Bentegodi

Per il Chievo è l’ultima spiaggia, per il Genoa invece la possibilità di allungare ancora sulla zona salvezza. Questi i temi della sfida della 25a giornata di Serie A che andrà in scena allo stadio Bentegodi.

Il Chievo è ultimo in classifica con soli nove punti ed è reduce dalla sconfitta nel finale contro l’Udinese. Questa è davvero l’ultima occasione per la squadra di Mimmo Di Carlo per credere ancora in una salvezza che avrebbe davvero del miracoloso. Tra le fila dei veneti mancherà lo squalificato Emanuele Giaccherini ed è sicuramente un’assenza pesantissima per il Chievo, che ha già perso nelle ultime settimane Sergio Pellissier.

Dall’altra parte c’è un Genoa che sta veramente benissimo. Con in panchina Cesare Prandelli, i rossoblu sono risaliti in classifica e sono ora a +10 sulla terzultima. Il Genoa è in un ottimo momento di forma con quattro risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi). In particolare i liguri sono reduci dalla vittoria con la Lazio all’ultimo secondo con il gol di Domenico Criscito, che ha regalato tre punti pesanti al Grifone.

Non vuoi perderti nulla della tua squadra e vuoi seguire l’incontro dal vivo? Non c’è tempo da perdere, sulla piattaforma viagogo.it sono in vendita i tickets per la partita, non farti sfuggire questa opportunità e compra i tagliandi a prezzi vantaggiosi e convenienti nel settore che preferisci. Al Bentegodi va in scena una sfida che può regalare gol e spettacolo.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI PER CHIEVO-GENOA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton Ivanov / Shutterstock.com