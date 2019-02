Novara-Conegliano, Finale Coppa Italia volley femminile oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi domenica 3 febbraio si gioca Novara-Conegliano, Finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. L’eterna sfida della nostra pallavolo andrà in scena all’AGSM Forum di Verona, le due squadre si sono sbarazzate in semifinale di Busto Arsizio e Scandicci guadagnandosi così la possibilità di affrontarsi nuovamente nell’atto conclusivo come successe lo scorso anno. La grande classica, che ha assegnato anche l’ultima scudetto, si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, sulla carta andrà in scena una partita particolarmente equilibrata e avvincente: le piemontesi, detentrici del trofeo, cercheranno di confermarsi contro le venete che invece vogliono riprendersi il titolo già vinto due stagioni fa.

Nella città di Romeo e Giulietta si incrociano le due capoliste della Serie A1: da una parte la Igor trascinata da Paola Egonu e Cristina Chirichella, dall’altra le Pantere di Miriam Sylla e Kimberly Hill. Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Novara-Conegliano, Finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NOVARA-CONEGLIANO, FINALE COPPA ITALIA 2019: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 3 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia 2019 volley femminile – Igor Gorgonzola Novara vs Imoco Volley Conegliano

NOVARA-CONEGLIANO: COME VEDERE LA FINALE DI COPPA ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Simone Contesini