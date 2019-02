NBA, All Star Game 2019: Giannis Antetokounmpo sfida LeBron James, parata di stelle e spettacolo assicurato a Charlotte

L’attesa è ormai finita! L’atto conclusivo dell’All Star Game 2019, l’evento più seguito e più popolare per il mondo del basket NBA, andrà in scena nella notte italiana e metterà di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori al mondo. La sfida vedrà uno contro l’altro LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, protagonista di una stagione a dir poco strepitosa con la maglia dei Milwaukee Bucks. Il roster della manifestazione e i due quintetti iniziali sono stati decisi attraverso un meccanismo di votazione che ha coinvolto tifosi, giornalisti e giocatori stessi. La composizione delle squadre è stata invece stabilita dai due capitani con un draft trasmesso per la prima volta nella storia in diretta televisiva.

Gli allenatori delle due squadre saranno Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks) per il Team Giannis e Michael Malone (Denver Nuggets) per il Team LeBron, mentre il Commissioner NBA Adam Silver ha nominato Dwyane Wade (Miami Heat) e Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) come membri aggiuntivi delle due formazioni in virtù della loro carriera. Lo spettacolo in campo non mancherà, ma anche il momento delle scelte dei due capitani non ha risparmiato sorprese e colpi di scena. Una volta concluso il draft ad esempio, LeBron James ha proposto all’avversario di scambiare Russell Westbrook e Ben Simmons, dando origine alla prima trade nella storia dell’All Star Game. Non sono poi mancate le polemiche: il fuoriclasse dei Lakers è stata accusato di aver scelto diversi giocatori che il prossimo anno saranno free agent per cominciare a preparare la prossima campagna acquisti della formazione losangelina.

Riguardo alla composizione delle squadre, prime due scelte di marca Golden State Warriors con James che ha voluto Kevin Durant e Antetokounmpo che ha optato per Steph Curry. Il giocatore dei Lakers, al 15° All Star Game in carriera, si è poi aggiudicato nell’ordine Kyrie Irving (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) e James Harden (Houston Rockets). Il fuoriclasse greco ha invece arruolato Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) e Kemba Walker (Charlotte Hornets). Di seguito la composizione completa delle due formazioni.

Team Giannis – Starters: Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder), Steph Curry (Golden State Warriors), Kemba Walker (Charlotte Hornets). Reserves: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), D’Angelo Russell (Brooklyn Nets), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks). Coach: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks).

Team LeBron – Starters: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (Toronto Raptors), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics). Reserves: Anthony David (New Orleans Pelicans), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Bradley Beal (Washington Wizards), Dwyane Wade (Miami Heat). Coach: Michael Malone (Denver Nuggets).

