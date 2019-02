NBA, All Star Game 2019: a che ora inizia e su che canale vederlo in tv e streaming. Il programma completo

Manca ormai pochissimo ad uno degli eventi più attesi dell’anno per appassionati e tifosi del basket internazionale! Questa notte si aprirà infatti l’All Star Game 2019, in scena a Charlotte, in North Carolina. La rassegna metterà in mostra come di consueto il meglio che il basket NBA sia in grado di proporre e offrirà uno spettacolo assicurato. Nella prima giornata si giocherà la Mtn Dew Ice Rising Stars, una partita riservata ai rookies ed ai sophomores (giocatori al primo ed al secondo anno) che metterà di fronte Team USA e Team World. Nella seconda giornata sono in programma la Teco Bell Skills Challange, sfida di abilità nei fondamentali, e le storiche Three-Point Contest (gara del tiro da tre) e AT&T Slam Dunk Contest (gara delle schiacciate). Gran finale nella terza giornata, con l’incontro tra le due formazioni dei migliori giocatori votate da tifosi, media e giocatori stessi, capitanate quest’anno da LeBron James (Los Angeles Lakers) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

L’All Star Game 2019 si svolgerà da venerdì 15 febbraio a domenica 17 febbraio. Le gare andranno in scena nella notte italiana. L’evento sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva da Sky Sport e in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. Di seguito il programma completo.

SABATO 16 FEBBRAIO

ore 3.00 Mtn Dew Ice Rising Stars – Team USA vs Team World

diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

DOMENICA 17 FEBBRAIO

ore 2.00 Teco Bell Skills Challange – Three Point Contest – AT&T Slam Dunk Contest

diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO

ore 2.00 All Star Game – Teams LeBron vs Team Giannis

diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

