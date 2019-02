NBA 2019, i risultati della notte (6 febbraio). Lakers travolti dai Pacers, ok Thunder, Raptors e Celtics

Si sono giocate otto partite in questa notte NBA che si inserisce all’interno della settimana numero 17 di svolgimento della massima lega professionistica americana della palla a spicchi.

Il risultato senza dubbio più roboante è quello che vede gli Indiana Pacers travolgere, in tutti i sensi, i Los Angeles Lakers per 136-94. Ad andare in doppia cifra per i Pacers sono in sette, con Bojan Bogdanovic a quota 24 punti, mentre nei Lakers, a parte i 18, 7 rimbalzi e 9 assist di LeBron James, c’è da leccarsi le ferite e pensare a una classifica di Western Conference che, al momento, li vede fuori dai playoff. A proposito di Ovest, nell’attesa sfida tra Philadelphia 76ers e Toronto Raptors vincono i canadesi per 107-119 con 24 di Kawhi Leonard, 20 di Kyle Lowry e altrettanti, con 10 rimbalzi, di Serge Ibaka. Ai Sixers non bastano i 37 con 13 rimbalzi di Joel Embiid.

Sull’altra sponda di Los Angeles, i Clippers vincono sul campo degli Charlotte Hornets per 115-117 grazie a una penetrazione decisiva di Tobias Harris, che festeggia così i suoi 34 punti di serata (31, dalla panchina, quelli di Lou Williams). L’altro Williams in campo, Marvin, sbaglia la tripla della vittoria, vanificando così i 32 di Kemba Walker e i 22 di Jeremy Lamb. I Memphis Grizzlies creano un problema alla corsa verso i playoff dei Minnesota Timberwolves battendoli per 108-106 con una bella prestazione di Mike Conley (25 punti), Jared Jackson Jr. (23) e Ivan Rabb (19 e 11 rimbalzi). La partita, però, la decide un fallo di Josh Okogie che tenta di evitare l’ultimo tiro di Justin Holiday, ma vanifica invece la rimonta dal -17 del primo quarto consentendo all’ex Bulls di infilare i tiri liberi della vittoria. Per i T’Wolves 26 e 18 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.

E’ la notte di Paul George in casa Oklahoma City Thunder: nel 132-122 con cui la sua franchigia supera gli Orlando Magic spiccano sia i suoi 39 punti che l’ennesima tripla doppia di Russell Westbrook (16, 15 rimbalzi e 16 assist), mentre ai Magic non bastano i 26 di Terrence Ross e i 25 di Evan Fournier. I Boston Celtics, nonostante la palese differenza di valori in campo, devono faticare per aver ragione dei Cleveland Cavaliers per 96-103 alla Quicken Loans Arena. In casa Celtics ci sono 25 punti di Jayson Tatum e 18 di Gordon Hayward (partito dalla panchina), mentre i Cavs ne hanno 27 da Collin Sexton.

I Detroit Pistons passano al Madison Square Garden battendo i New York Knicks per 92-105 grazie ai 29 di Blake Griffin, ai 19 dei due Reggie, Bullock e Jackson, e ai 17 con 16 rimbalzi di Andre Drummond. I Knicks non riescono ad andare al di là dei 25 di Dennis Smith Jr. e dei 13 con 10 rimbalzi di Mitchell Robinson. Anche i Portland Trail Blazers escono sconfitti dalle mura amiche, poiché i Miami Heat passano per 108-118 con belle prestazioni di Hassan Whiteside (28 con 11 rimbalzi) e Dwyane Wade (22). Con Damian Lillard in parziale serata no, i Blazers si reggono senza successo su CJ McCollum (33 punti) e Jake Layman (25, ed è career high per lui).

Questi i risultati della notte NBA:

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers 115-117

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 96-103

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers 136-94

New York Knicks-Detroit Pistons 92-105

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 107-119

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 108-106

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic 132-122

Portland Trail Blazers-Miami Heat 108-118

Foto: Matteo Marchi