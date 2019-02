Basket, Champions League 2019: Venezia supera Friburgo nell’ultima giornata e chiude in seconda posizione

Partita del tutto ininfluente ai fini della classifica quella andata in scena questa sera tra Venezia e Friburgo per la quattordicesima e ultima giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Walter De Raffaele ha superato gli svizzeri con il punteggio di 72-62 e ha chiuso il proprio girone in seconda posizione. MarQuez Haynes e compagni attendono ora di conoscere il nome della propria avversaria nell’ottavo di finale, con la consapevolezza di poter giocare in casa la partita di ritorno.

Basta un primo quarto con il piede sull’acceleratore alla formazione di casa per guadagnare un buon margine e conquistare la vittoria. Stefano Tonut (17 punti) e Deron Washington (12 punti) sono i migliori tra le fila di De Raffaele, che sfrutta la partita per concedere tanti minuti anche alle proprie seconde linee. Per Friburgo il migliore è invece Justin Roberson (17 punti).

Inizio perfetto di Venezia che allunga grazie a cinque punti consecutivi di Tonut e costringe al primo timeout l’allenatore avversario (12-4). Al rientro in campo la situazione non cambia e due liberi di Daye valgono il +15 (21-6). Friburgo è completamente in balia degli uomini di De Raffaele e chiude sul 28-8 un primo quarto da incubo. La formazione svizzera prova una reazione nella seconda parte del secondo periodo e con Steinmann e Williamson si porta sul 40-26 all’intervallo.

Venezia comincia con il freno a mano tirato la ripresa e impiega più di quattro minuti per trovare la via del canestro. Friburgo ne approfitta per ridurre il margine (40-33), ma Kyzlink restituisce ai padroni di casa la doppia cifra di vantaggio (44-34). Roberson però mette in difficoltà la difesa orogranata e con otto punti consecutivi firma il 49-42 alla fine del terzo quarto. Washington si prende la scena in apertura di ultimo periodo e riporta Venezia sul +12 (57-45). Gli ospiti non si arrendono e continuano a credere nella rimonta, ma la tripla di Tonut spegne le ultime speranze della formazione svizzera (70-56). Gli uomini di De Raffaele amministrano negli ultimi minuti e Friburgo rimedia un’onorevole sconfitta.

UMANA REYER VENEZIA – FRIBOURG OLYMPIC 72-62 (28-8; 12-18; 9-16; 23-20)

Umana Reyer Venezia – Biligha 8, Cerella 5, Kyzlink 9, Mazzola, Tonut 17, Daye 9, De Nicolao, Haynes 6, Vidmar 2, Washington 12, Watt 4. All. De Raffaele

Fribourg Olympic – Desponds, Gravet 4, Jaunin 2, T. Jurkovitz 2, Steinmann 9, N. Jurkovitz 2, Mladjan 6, Roberson 17, Timberlake 2, Touré 8, Watts, Williamson 10. All. Aleksic

