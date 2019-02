Conegliano-Schwerin volley femminile, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi mercoledì 6 febbraio si gioca Conegliano-Schwerin, match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Al PalaVerde andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della Pool D, le Pantere tornano in campo dopo aver perso la finale della Coppa Italia e vogliono prontamente riscattarsi: devono assolutamente sconfiggere la formazione tedesca per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per importanza, non sono ammessi passi falsi e le ragazze di Daniele Santarelli inseguono una vittoria fondamentale per le loro ambizioni.

L’attacco guidato da Samanta Fabris, Kimberly Hill e Miriam Sylla dovrà mettere sotto lo Schwerin per riscattare la clamorosa sconfitta subita alla Palmberg Arena prima di Natale, i muri di Danesi e De Kruijf saranno fondamentali per fermare Adams, Drewniok e Geerties. Conegliano attualmente occupa il secondo posto nel girone e insegue la capolista Scandicci che ha vinto una partita in più e che ha cinque punti di margine.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Conegliano-Schwerin, match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

CONEGLIANO-SCHWERIN: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO:

20.30 Imoco Volley Conegliano vs SSC Palmerg Schwerin

CONEGLIANO-SCHWERIN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Foto: Valerio Origo