NBA 2019, i risultati della notte (25 febbraio). Magic e Knicks sorprendono Raptors e Spurs, Nuggets d’autorità sui Clippers

Soltanto tre partite in questa notte di NBA, ma con in campo due delle franchigie di maggior spicco di questa stagione: Denver Nuggets e Toronto Raptors. Gli Orlando Magic viaggiano in Canada ed espugnano il parquet dei Toronto Raptors per 98-113. Dopo un primo tentativo di fuga nel primo quarto rintuzzato all’intervallo (53-50), i Magic scappano via nel terzo periodo e non si fanno più riprendere. Protagonisti sono Terrence Ross con 28 punti e Nikola Vucevic con 23 e 12 rimbalzi, mentre i Raptors pagano l’assenza di Kawhi Leonard, tenuto fermo per questa notte. 19 punti e 10 assist per Kyle Lowry, mentre Marc Gasol ne mette a segno 16 nella prima in quintetto base con i suoi nuovi compagni.

Successo anche per i Denver Nuggets contro i Los Angeles Clippers: il punteggio è di 123-96. I Nuggets controllano bene la partita nei primi due quarti (64-56) e poi scappano via nel terzo. Sei gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa, con due uomini in doppia doppia: Nikola Jokic (22 punti e 16 rimbalzi) e Paul Millsap (21 e 16). Ai Clippers non bastano le prove interessanti di Lou Williams (24 punti) e di Danilo Gallinari (19), anche se va detto che nessuno è rimasto in campo per più di 30 minuti.

Al Madison Square Garden la sfida che, vent’anni fa, fu finale NBA vede prevalere, con notevole sorpresa, i New York Knicks, che trovano la dodicesima vittoria dell’anno battendo i San Antonio Spurs per 130-118. Protagonista della notte dei Knicks è Damyean Dotson, autore di 27 punti, ma ci sono anche tre doppie doppie (Kevin Knox, Dennis Smith Jr. e Mitchell Robinson). Agli Spurs non bastano i 32 di DeMar DeRozan, mentre Marco Belinelli segna 8 punti in poco più di 24 minuti.

Questi i risultati della notte NBA:

Toronto Raptors-Orlando Magic 98-113

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 123-96

New York Knicks-San Antonio Spurs 130-118

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi