Europa League 2019, sedicesimi di finale: Arsenal sconfitto in Bielorussia, Valencia e Benfica ipotecano la qualificazione

Le gare di andata dei sedicesimi di finale che non vedono coinvolte formazioni italiane vedono una sola sorpresa, ma è grandissima: l’Arsenal esce sconfitto dalla Bielorussia, dove il BATE Borisov lo supera per 1-0 con Stanislau Drahun che, al 45′, si trasforma in autentico eroe per una notte alla Borisov-Arena.

Anche il risultato che arriva da Istanbul, sebbene non di uguali proporzioni, ha comunque un fattore di pronostico sovvertito: un gol di Slimani al 21′ consente al Fenerbahce di superare lo Zenit San Pietroburgo. Restando nella città turca, il Galatasaray esce sconfitto per 1-2 contro il Benfica: al 27′ Salvio segna su rigore, pareggia Luyindama al 54′, ma Seferovic chiude la partita al 64′. Si verificano due pareggi ad alto tasso di spettacolarità: è 3-3 tra Rennes e Betis, con Hunou al 2′ e l’autorete di Javi Garcia al 10′ che portano il doppio vantaggio ai francesi. Lo Celso accorcia al 32′, Ben Arfa firma il 3-1 su rigore al 48′ del primo tempo, poi Sidnei sigla il 3-2 al 62′ e Lainez, al 90′, acciuffa il pari. 2-2, invece, tra Shakhtar Donetsk ed Eintracht Francoforte, con i tedeschi che vanno due volte in vantaggio (Hinteregger al 7′, Kostic al 50′), ma sono raggiunti altrettante (Marlos al 10′ su rigore, Taison al 67′). Il Villarreal espugna Lisbona, battendo lo Sporting per 0-1 con un gol di Pedraza al 3′.

2-2 anche tra Olympiacos e Dinamo Kiev, con Hassan che porta in vantaggio i greci al 9′, Buyaklskyi che pareggia al 27′, Dias che riporta il club del Pireo avanti al 40′, Verbic che pareggia ancora all’89’. Il Valencia vince con merito a Glasgow, battendo il Celtic per 0-2 con gol di Cheryshev e Sorbino a cavallo tra i due tempi. Successo esterno anche del Chelsea, con Barkley e Giroud in gol al 30′ e 58′ prima che il Malmö vada a segno con Christiansen all’80’. Vittoria interna per il Bruges, che batte 2-1 il Salisburgo con Denswil e Wesley che in 17 minuti ribaltano il gol, appunto al 17′, di Junuzovic. Anche il Viktoria Plzen ce la fa in rimonta, battendo la Dinamo Zagabria per 2-1 con i gol di Pernica al 54′ e 83′ a replicare a quello di Olmo al 41′. Pareggi senza gol, infine, tra Krasnodar e Bayer Leverkusen e tra Slavia Praga e Genk.

Foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock