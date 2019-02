Calendario Mondiali calcio femminile 2019: date, programma, orari e tv. Il palinsesto completo

Che lo spettacolo abbia finalmente inizio! Dal 7 giugno al 7 luglio 2019 la Francia sarà il Paese del calcio femminile, a rappresentare pari opportunità per le donne e grande spettacolo nei Mondiali. Il sorteggio che si è tenuto nei primi giorni di dicembre ha stabilito i sei gironi da quatto squadre che animeranno questa rassegna iridata. Le 24 compagine partecipanti sono state distribuite, inizialmente in quattro urne secondo la classifica mondiale femminile della FIFA rilasciata il 7 dicembre 2018, con la Francia inserita nell’urna 1 con posizione A1 e l’Italia inserita nella n.3 (terza fascia).

La Nazionale Italiana, dunque, dovrà affrontare nel gruppo C l’Australia, il Brasile e la Giamaica. Un raggruppamento impegnativo ma non impossibile. Se infatti dalla prima fascia è arrivata una delle compagini “migliori”, vale a dire l’Australia (n.6 del mondo), dalla seconda l’incrocio con le brasiliane non è dei più semplici: campionesse della Copa América 2018 e con giocatrici molto dotate tecnicamente che possono creare pericoli in ogni momento. Contro le giamaicane, alla prima partecipazione a questa rassegna, il target dovrà essere la vittoria per mettere fieno in cascina. Da notare negli altri gironi gli incroci tra Inghilterra e Giappone (gruppo D), semifinale dei Mondiali 2015, oltre alla presenza della Scozia nel raggruppamento. Ci sarà un derby britannico. Interessante poi la presenza nel girone F degli Stati Uniti e della Svezia, scontro dei quarti di finale ai Giochi Olimpici 2016, vinto ai rigori dalle scandinave (argento a Cinque Cerchi)

Calendario Mondiali calcio femminile 2019: le date e gli orari di tutte le partite. Il programma completo

GRUPPO A

7 giugno 2019, ore 21:00 Francia – Corea del Sud al Parco dei Principi di Parigi

8 giugno 2019, ore 15:00 Norvegia – Nigeria Stadio all’Auguste Delaune di Reims

12 giugno 2019, ore 15:00 Nigeria – Corea del Sud allo Stade des Alpes di Grenoble

12 giugno 2019, ore 21:00 Francia – Norvegia all’Allianz Riviera di Nizza

17 giugno 2019, ore 21:00 Nigeria – Francia al Roazhon Park Rennes

17 giugno 2019, ore 21:00 Corea del Sud – Norvegia allo Stadio Auguste Delaune di Reims

GRUPPO B

8 giugno 2019, ore 18:00 Spagna – Sudafrica allo Stade Océane a Le Havre

8 giugno 2019, ore 21:00 Germania – Cina al Roazhon Park a Rennes

12 giugno 2019, ore 18:00 Germania – Spagna al Stade du Hainaut a Valenciennes

13 giugno 2019, ore 21:00 Sudafrica – Cina al Parco dei Principi a Parigi

17 giugno 2019, ore 18:00 Sudafrica – Germania allo Stadio della Mosson a Montpellier

17 giugno 2019, ore 18:00 Cina – Spagna allo Stade Océane a Le Havre

GRUPPO C

9 giugno 2019, ore 13:00 Australia – Italia allo Stade du Hainaut a Valenciennes

9 giugno 2019, ore 15:30 Brasile – Giamaica allo Stade des Alpes a Grenoble

13 giugno 2019, ore 18:00 Australia – Brasile allo Stadio della Mosson a Montpellier

14 giugno 2019, ore 21:00 Italia – Giamaica allo Stadio Auguste Delaune a Reims

18 giugno 2019, ore 21:00 Giamaica – Australia allo Stade des Alpes a Grenoble

18 giugno 2019, ore 21:00 Italia – Brasile allo Stade du Hainaut a Valenciennes

GRUPPO D

9 giugno 2019, ore 18:00 Inghilterra – Scozia all’Allianz Riviera a Nizza

10 giugno 2019, ore 18:00 Argentina – Giappone al Parco dei Principi a Parigi

14 giugno 2019, ore 15:00 Giappone – Scozia al Roazhon Park a Rennes

14 giugno 2019, ore 18:00 Inghilterra – Argentina allo Stade Océane a Le Havre

19 giugno 2019, ore 21:00 Giappone – Inghilterra all’Allianz Riviera a Nizza

19 giugno 2019, ore 21:00 Scozia – Argentina al Parco dei Principi a Parigi

GRUPPO E

10 giugno 2019, ore 21:00 Canada – Camerun allo Stadio della Mosson a Montpellier

11 giugno 2019, ore 15:00 Nuova Zelanda – Paesi Bassi allo Stade Océane

15 giugno 2019, ore 18:00 Paesi Bassi – Camerun allo Stade du Hainaut a Valenciennes

15 giugno 2019, ore 21:00 Canada – Nuova Zelanda allo Stade des Alpes a Grenoble

20 giugno 2019, ore 18:00 Paesi Bassi – Canada allo Stadio Auguste Delaune a Reims

20 giugno 2019, ore 18:00 Camerun – Nuova Zelanda allo Stadio della Mosson a Montpellier

GRUPPO F

11 giugno 2019, ore 18:00 Cile – Svezia al Roazhon Park a Rennes

11 giugno 2019, ore 21:00 Stati Uniti – Thailandia allo Stadio Auguste Delaune a Reims

16 giugno 2019, ore 15:00 Svezia – Thailandia al Parco dei Principi a Parigi

16 giugno 2019, ore 18:00 Stati Uniti – Cile all’Allianz Riviera a Nizza

20 giugno 2019, ore 21:00 Svezia – Stati Uniti al Roazhon Park a Rennes

20 giugno 2019, ore 21:00 Thailandia – Cile al Roazhon Park a Rennes

OTTAVI DI FINALE

1) 22 giugno 2019, ore 15.00 1B vs 3ACD allo Stade des Alpes di Grenoble

2) 22 giugno 2019, ore 18.30 2A vs 2C allo Stade de Nice a Nizza

3) 23 giugno 2019, ore 17.30 1D vs 3BEF allo Stade du Hinault a Valenciennes

4) 23 giugno 2019, ore 21.00 1A vs 3CDE allo Stade Océane a Le Havre

5) 24 giugno 2019, ore 18.00 2B vs 1F alla Stade Auguste-Delaune a Reims

6) 24 giugno 2019, ore 21.00 2F vs 2E al Parc des Princes a Parigi

7) 25 giugno 2019, ore 18.00 1C vs 3ABF allo Stade de la Mosson a Montpellier

8) 25 giugno 2019, ore 21.00 1E vs 2D al Roazhon Park a Rennes

La scelta degli incroci con le possibili terze classificate contempla una vasta gamma di combinazioni che, secondo il regolamento di questi Mondiali prevede:

Possibili terze squadre qualificate nei gruppi di riferimento 1A

vs 1B

vs 1C

vs 1D

vs A B C D 3C 3D 3A 3B A B C E 3C 3A 3B 3E A B C F 3C 3A 3B 3F A B D E 3D 3A 3B 3E A B D F 3D 3A 3B 3F A B E F 3E 3A 3B 3F A C D E 3C 3D 3A 3E A C D F 3C 3D 3A 3F A C E F 3C 3A 3F 3E A D E F 3D 3A 3F 3E B C D E 3C 3D 3B 3E B C D F 3C 3D 3B 3F B C E F 3E 3C 3B 3F B D E F 3E 3D 3B 3F C D E F 3C 3D 3F 3E

Se dovessero essere le migliori quattro terze quelle dai gruppi A, B, C, D, gli incroci sarebbero:

1A vs 3C

1B vs 3D

1C vs 3A

1D vs 3B

QUARTI DI FINALE

A) 27 giugno 2019, ore 21.00 vincente 2 vs vincente 3 allo Stade Océane a Le Havre

B) 28 giugno 2019, ore 21.00 vincente 4 vs vincente 5 al Parc de Princes a Parigi

C) 29 giugno 2019, ore 15.00 vincente 7 vs vincente 8 allo Stade du Hainault a Valenciennes

D) 29 giugno 2019, ore 18.30 vincente 1 vs vincente 6 al Roazhon Park a Rennes

SEMIFINALI

* 2 luglio 2019, ore 21.00 vincente A – vincente B allo Stade de Lyon a Lione

** 3 luglio 2019, ore 21.00 vincente C – vincente D allo Stade del Lyon a Lione

FINALE TERZO POSTO

6 luglio 2019, ore 17.00 perdente * vs perdente **

FINALE PRIMO POSTO

7 luglio 2019, alle ore 17.00 vincente * vs vincente **

