Napoli-Zurigo, Europa League 2019: sedicesimi di finale, programma e date andata e ritorno. Gli orari e come vederlo in tv

Tutto pronto per gli appuntamenti di Europa League: la seconda competizione continentale per club si infiamma tra due settimane, con i sedicesimi di finale che aprono la fase a scontri diretti. In campo il Napoli, una delle compagini italiane che puntano più in alto: sarà sulla carta semplice la sfida agli svizzeri dello Zurigo. Andiamo a scoprire il programma della gara.

Di seguito il calendario completo, le date, il programma dettagliato e gli orari di Napoli-Zurigo, match validi per i sedicesimi di finale dell’Europa League 2019. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NAPOLI-ZURIGO: QUANDO SI GIOCANO I SEDICESIMI DELL’EUROPA LEAGUE? DATE, PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

21.00 Zurigo-Napoli

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO:

18.55 Napoli-Zurigo

NAPOLI-ZURIGO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. Possibile trasmissione in chiaro su TV8

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Gianfranco Carozza