Napoli-Zurigo 2-0, Europa League 2019: gli uomini di Ancelotti conquistano gli ottavi con le reti di Verdi e Ounas

Il Napoli supera lo Zurigo con il minimo sforzo e conquista gli ottavi di finale nell’Europa League 2018-2019 di calcio. Nella partita di ritorno dei sedicesimi la formazione guidata da Carlo Ancelotti si è imposta con il risultato di 2-0 al San Paolo dopo aver vinto l’andata per 3-1. Ottima prestazione dell’algerino Adam Ounas che ha sfruttato al meglio l’occasione concessa dal tecnico emiliano servendo l’assist per la prima rete di Verdi e firmando in prima persona il raddoppio. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre: gli elvetici hanno provato ad impostare una partita offensiva, ma il Napoli ha gestito il gioco con personalità e sicurezza per la maggior parte della sfida, senza rischiare praticamente nulla. Nella giornata di domani gli uomini di Carlo Ancelotti conosceranno il proprio avversario nel prossimo turno.

Lo Zurigo scende in campo con le idee piuttosto chiare e cerca di pressare alto il Napoli per impedire la manovra degli uomini di Ancelotti. La formazione partenopea avrebbe però l’occasione di passare in vantaggio già al 6′ con Lorenzo Insigne, che cerca il pallonetto sul lancio in profondità di Ounas e conclude di poco a lato. Dopo un colpo di testa di Ceesay che non impensierisce Meret al 16′, è ancora il capitano degli azzurri a sprecare l’opportunità di sbloccare il risultato calciando alto da ottima posizione dopo una serie di rimpalli in area al 25′. Il portiere elvetico Brecher risponde poi con un ottimo intervento alla conclusione al volo di Mertens al 38′ sugli sviluppi di un calcio di punizione. Quando il risultato sembra non volersi schiodare dallo 0-0 al termine del primo tempo, il Napoli trova il meritato vantaggio: al 43′ Ounas riceve il pallone sulla corsia di destra e converge verso il centro saltando un paio di avversari, quindi serve Verdi con un morbido pallonetto e l’attaccante azzurro tutto solo non può sbagliare.

La formazione partenopea scende in campo forse con troppa sicurezza nella ripresa e al 48′ rischia di subire il pareggio ad opera di Khelifi, ma la sua conclusione dal centro dell’area termina di poco a lato. Pochi minuti più tardi, al 53′, vibranti proteste del Napoli per un contatto in area su Ghoulam, con il direttore di gara che lascia proseguire. Dopo alcuni attimi di tensione, la partita riprende su ritmi piuttosto compassati e al 76′ Ounas, lanciato a rete splendidamente da Mertens, infila Brecher e firma la rete del raddoppio che chiude di fatto l’incontro. Lo Zurigo si accontenta di una sconfitta più che onorevole e nel finale Milik sfiora per due volte il 3-0: prima con un sinistro da fuori area respinto dal portiere avversario al 80′, poi in pieno recupero non trovando l’impatto con il pallone a pochi metri dalla porta su invito di Insigne.

