Motomondiale: Luca Marini e Tony Arbolino i migliori nella prima giornata di test in Moto e in Moto3

Sono stati i nostri Luca Marini e Tony Arbolino i migliori della prima giornata dei test collettivi a Jerez de la Frontera (Spagna) per quanto concerne le categorie Moto2 e Moto3.

Nella media cilindrata il fratello di Valentino Rossi ha siglato il miglior crono in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46 dimostrando grande confidenza con il mezzo ed ottenendo il tempo di 1’41″146. Alle sue spalle lo spagnolo Iker Lecuona (American Racing) sulla KTM, distanziato di 81 millesimi, e il britannico Sam Lowes (1’41″286) che sulla Kalex Federal Oil Gresini ha fatto vedere un buon passo ed è senza dubbio uno dei centauri da guardare con attenzione in vista del prossimo Mondiale che scatterà il 10 marzo in Qatar, a Losail. A seguire il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 0″222, un altro fratellino “speciale”, ovvero Alex Marquez, fermatosi a 224 millesimi da Marini sulla Kalex del Team EG 0.0 Marc VDS, l’iberico Jorge Navarro (+Ego Speed Up) a 0″370, il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) a 0″520 e il nostro Lorenzo Baldassarri a 0″425. Il “Balda” è un altro dei piloti di punta della categoria sulla Kalex del Team FlexBox HP ed aspira ad un ruolo da protagonista. Completano il quadro della top-10 lo svizzero Tom Luthi (Kalex) a 0″520 e l’australiano Remy Gardner (Kalex) a 0″721. Per quanto concerne gli altri italiani Enea Bastianini 12° (Kalex), Andrea Locatelli 14° (Kalex), Simone Corsi 16° (Kalex), Fabio Di Giannantonio 20° (Speed Up), Nicolò Bulega 22° (Kalex), Stefano Manzi 26° (MV Agusta) e Marco Bezzecchi 27° (KTM).

Nelle prove dedicate alla Moto3 Arbolino sulla Honda ha ottenuto, come detto, il miglior tempo in 1’46″153 precedendo lo spagnolo Sergio Garcia (Honda) di 45 millesimi e l’argentino Gabriel Rodrigo (+0″094) su Honda. In quarta posizione l’altro centauro nostrano Lorenzo Dalla Porta (Honda) 0″236, mentre da segnalare il sesto posto di Romano Fenati a 503 millesimi dalla vetta, ad evidenziare come il pilota ascolano stia trovando il feeling fin da subito dopo esser tornato nella categoria. In chiave tricolore, 14° Niccolò Antonelli sulla Honda del Team SIC58, 18° e 20° Celestino Vietti e Dennis Foggia dello Sky Racing VR46 mentre Andrea Migno (KTM) e Riccardo Rossi (Honda) si sono classificati 21° e 23°.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo