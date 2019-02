Motomondiale, Day-3 Test Jerez 2019: Brad Binder il più veloce in Moto2, Jaume Masià in Moto3

Si sono conclusi i test pre-stagionali 2019 riservati a Moto2 e Moto3 di Jerez de la Frontera (Spagna). La tre-giorni in terra iberica ha visto un venerdì con clima ideale nel quale i piloti hanno potuto girare senza intoppi. Andiamo a conoscere i migliori tempi di entrambe le sessioni e quali protagonisti hanno svolto un lavoro migliore.

MOTO2

Nella classifica combinata della Moto2 comanda il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) in 1:40.982 ottenuto nella prima delle tre sessioni, davanti al britannico Sam Lowes (Kalex Gresini) in 1:40.989 ad appena 7 millesimi ed allo spagnolo Iker Lecuona (KTM American) in 1:41.111 a 129. Quarti e quinti i primi due italiani: Lorenzo Baldassarri (Kalex Flexbox) e Luca Marini (Sky Racing VR46) rispettivamente a 167 e 173 millesimi. Sesta posizione per lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a 274, settima per Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a 299, mentre è ottavo l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) a 396. Chiudono la top ten lo spagnolo Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) a quattro decimi ed il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) a 413.

Gli altri italiani: 18esima posizione per Fabio Di Giannantonio (Speed Up) a 754 millesimi, 19esima per Enea Bastianini (Kalex Italtrans) a 806, 21esima per Simone Corsi (Kalex Tasca) a 1.071, 22esima per Stefano Manzi (MV Agusta) a 1.079, 27esima per Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 1.688 e 29esima per Marco Bezzecchi (Red Bull KTM Tech3) a 1.774.

MOTO3

Il miglior tempo dell’ultima giornata dei test di Jerez è stato piazzato dal padrone di casa Jaume Masià (KTM Bester) in 1:45.241, rifilando quasi sette decimi a Romano Fenati (Honda Snipers) in 1:45.921 ed Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) in 1:45.936. Quarta posizione per Tony Arbolino (Honda Snipers) a 810 millesimi, quinta per Andre Migno (KTM Bester) a 843, sesta per lo spagnolo Aron Canet (KTM Max) a 847, settima ed ottava per i suoi connazionali Albert Arenas (KTM A. Nieto) e Marcos Ramirez (Honda Leopard) rispettivamente a 889 e 903 millesimi, mentre chiudono la top ten i due giapponesi Ayumu Sasaki (Honda Petronas) a 971 e Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 974.

Gli altri italiani: 12esimo Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 1.041, 16esimo Dennis Foggia (Sky Racing Vr46) a 1.141, 23esimo Celestino Vietti (Sky Racing VR46) aa 1.813 e 28esimo Riccardo Rossi (Honda Gresini) 2.279.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI