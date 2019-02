MotoGP, Valentino Rossi lascia Losail con qualche dubbio ma con rinnovata fiducia

Valentino Rossi chiude i suoi test pre-stagionali con il sorriso sulle labbra. Non si tratta di uno di quei sorrisi ampi ed a trentadue denti, ancora no, ma quanto visto tra Sepang e Losail non può che avere rincuorato il nove volte campione del mondo, dopo due anni nei quali la Yamaha, per usare un eufemismo, non gli ha dato una mano.

Il Mondiale MotoGP 2019 è distante ormai pochi giorni, dato che prenderà il via nel fine settimana del 10 marzo, proprio nel deserto del Qatar, e anche Valentino Rossi si sta avvicinando ad un feeling discreto con la sua nuova M1. La moto della scuderia di Iwata, come dimostrano questi test, ha mosso un passo in avanti rispetto all’edizione 2018. Certo, mancano ancora gradini importanti nello sviluppo, ma la situazione ha visto miglioramenti importanti.

Sembra di essere tornati a due anni or sono, quando Maverick Vinales, appena sbarcato in Yamaha, volava, rifilando distacchi abissali a tutti gli avversari. Poi, ci ricordiamo benissimo come finì la storia. La speranza del team di Iwata è che tutto proceda per il verso giusto, scongiurando i crolli delle ultime due annate. Valentino Rossi, a sua volta, confida nel suo nuovo mezzo, ed i tempi messi a segno soprattutto nell’ultima sessione di Losail fanno ben sperare. Il “Dottore” non ha ancora la fiducia del suo vicino di box spagnolo con la M1, ma il lavoro sta dando risposte positive.

Come ha spiegato il 40enne di Tavullia, infatti, le sensazioni sono buone, su giro secco e long run, la moto si comporta bene, ma a livello di grip ed elettronica manca ancora qualcosa. La M1, spesso, pattina ancora in uscita di curva, e la centralina, di conseguenza, entra in funzione, andando a rovinare lo sprigionamento della potenza di un motore che, da questo punto di vista, risulta più dolce e meno “brusco” proprio per scongiurare i guai degli ultimi campionati.

Il lavoro procede e il clima sembra proficuo, come Rossi sottolinea in ogni occasione. C’è un’aria nuova in seno al team Yamaha e il numero 46 più famoso del mondo confida che anche i risultati siano decisamente differenti rispetto alle due ultime annate. Valentino Rossi vuole tornare ai livelli che gli competono per tornare a lottare per podi e vittorie con regolarità e non più solamente contro la propria moto. Si annuncia un Mondiale 2019 di MotoGP quanto mai interessante e ricco di spunti. Vedremo, sin dal via di Losail, se la nuova M1 sarà in grado di ripagare la fiducia del “Dottore” che, come ogni occasione, è pronto per dare il proprio meglio.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com