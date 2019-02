MotoGP, Valentino Rossi: “Ho grandi motivazioni per il 2019”; Maverick Vinales: “Con i cambiamenti nel team andrà meglio”

Si ricomincia ufficialmente da oggi. A Giacarta, nella notte italiana, è stata presentata la nuova Yamaha che prenderà parte al prossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Valentino Rossi e lo spagnolo Maverick Vinales non vedono l’ora di gareggiare e le ambizioni sono sempre le solite: vincere.

La Casa di Iwata deve recuperare terreno rispetto ai rivali. Le ultime due stagioni non sono state all’altezza della situazione e un Rossi a secco di successi l’anno passato rappresenta un chiaro campanello d’allarme. Da par suo, il team nipponico ha cercato di reagire, apportando alcuni cambiamenti nella gestione del Reparto Corse e, nel contempo, lavorando alacremente sul motore e sulla gestione elettronica del nuovo progetto.

Valentino, intervenuto all’evento, ha espresso grande voglia di competere, nutrendo importanti aspettative per questo campionato: “Questo è sempre un grande momento della stagione, le ferie sono finite (ride, ndr), sono pronto ad affrontarla al meglio. Non sono più giovane, ho una lunga carriera alle spalle e un buon rapporto con Maverick (Vinales ndr.), ci rispettiamo, ma alla fine l’importante sono i risultati. Mi aspetto molto da quest’annata, sono pronto a migliorare e ad essere più forte. Nella MotoGP moderna è importante avere un buon teammate, ti motiva a fare sempre meglio”.

Sentimenti condivisi anche da Vinales, anch’egli intenzionato a riscattare un’annata negativa se si esclude l’acuto a Phillip Island (Australia): “Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare. Avere un compagno come Valentino (Rossi ndr.) è una grande motivazione per continuare a spingere e a lavorare. Sicuramente dovremo impegnarci al 100% perché in una categoria come la MotoGP sono i dettagli che fanno la differenza. Sono contento dei cambiamenti che ci sono stati nel mio team e l’arrivo dei nuovi tecnici mi darà maggior tranquillità“, le parole dell’iberico, riferendosi all’arrivo del nuovo capotecnico Esteban Garcia, con cui Maverick aveva vinto il titolo Moto3 nel 2013, e all’addio di Ramon Forcada, accasatosi nel Team Yamaha Petronas.

Foto: Valerio Origo