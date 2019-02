MotoGP, Test Sepang 2019. Marc Marquez: “Contento del tempo ma ho fatto fatica, il recupero è lungo”

Marc Marquez è ripartito da dove aveva lasciato: siglando il miglior tempo al termine della prima giornata dei test di Sepang, prova d’apertura fondamentale in vista del Mondiale MotoGP che scatterà tra poco più di un mese. Il Campione del Mondo in carica ha primeggiato sul circuito malese nonostante non fosse al 100% della forma a causa dell’operazione alla spalla effettuata qualche settimane fa, il pilota della Honda ha poi dichiarato al termine dei test: “Sono molto contento di essere tornato in moto, ma ho fatto fatica e speravo di stare meglio perché ho difficoltà soprattutto nei cambi di direzione e nelle curve a sinistra. Ho anche modificato lo stile, anticipando la frenata, per non prendere rischi. Ho fatto pochi giri perché non ho molta forza: il danno alla spalla era peggiore di quanto previsto, mi è anche uscita mentre ero sul lettino dell’operazione…I tempi di recupero, proprio per questo, sono lunghi, ma se non mi fossi operato non avrei potuto correre: avrei rischiato una lussazione a ogni caduta. Ora sono stanco e devo lavorare molto sul mio fisico per essere pronto fra un mese, in Qatar“.

Lo spagnolo parla sempre positivamente della Honda: “Siamo partiti già con un buon pacchetto e siamo messi meglio che in passato. Non posso spingere al 100%, sopratutto in entrata di curva, ma sul motore posso dare indicazioni abbastanza precise: il motore ha guadagnato degli aspetti positivi, come la coppia, ma è emerso anche qualche difetto. Dobbiamo studiare bene i dati, ma è normale: la Honda ha lavorato tanto e c’è una lunga lista di cose da fare. Qui mi concentrerò sulle cose essenziali“.

Foto: Lapresse

Dichiarazioni da Gazzetta dello Sport