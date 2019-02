MotoGP, Test Sepang 2019: Aleix Espargarò chiude al comando l’ultima giornata di shakedown, cresce la Yamaha, stabile la Ducati

Lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza giornata dei test MotoGP dedicati ai collaudatori in quel di Sepang (Malesia) dove nei prossimi giorni si svolgeranno tre giorni di prove con i piloti ufficiali. Lo spagnolo succede al fratello (il migliore di ieri) e, al termine di 62 giri, fa segnare il tempo di 2:00.500. Alle sue spalle proprio Pol Espargarò (Red Bull KTM) che, dopo aver messo a segno 62 giri a sua volta, chiude con il miglior crono di 2:00.666.

Terza prestazione in 2:01.261 per Michele Pirro che, con la seconda Ducati a disposizione, procede per 45 giri senza spremere troppo la nuova Desmosedici. Quarto tempo per il francese Johann Zarco (Red Bull KTM) in 2:01.401 al termine di una giornata di ben 72 tornate. Quinto tempo per il nipponico Katsuyuki Nakasuga sulla Yamaha #1, con il miglior tempo 2:01.521 e 57 giri totali. Sesto crono per il britannico Bradley Smith (Aprilia) in 2:01.645 con 56 tornate all’attivo, settimo per il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) in 2:01.839 e 53 giri, quindi ottava prestazione per il tedesco Jonas Folger con la Yamaha #2 in 2:03.135 a 1.635 da Aleix Espargarò, nona per il finlandese Mika Kallio (KTM) in 2:02.201, davanti al malese Hafizh Syahrin (Red Bull KTM Tech3) decimo in 2:02.211. Chiudono la graduatoria il francese Sylvain Guintoli (Suzuki) con 2:02.417 con la moto numero 2 e 2:02.787 con la moto numero 1, e il giapponese Takuya Tsuda (Suzuki) in 2:03.701.

