MotoGP, Test Losail 2019: prima giornata (sabato 23 febbraio): programma, orari e tv. Tutti i piloti in pista

Sabato 23 febbraio andrà in scena la prima giornata di Test MotoGP a Losail 2019, in Qatar i piloti avranno a disposizione sei ore di lavoro per provare le proprie moto, comprendere funti di forza e debolezze varie, trovare il giusto feeling in vista dell’inizio del Mondiale previsto tra poche settimane proprio su questo circuito. Dopo aver girato in Malesia, i centauri torneranno protagonisti in Medio Oriente per le ultime rifiniture: l’obiettivo è quello di trovare la giusta messa a punto e di girare per fornire agli ingegneri il maggior numero possibile di dati utile per il prosieguo della stagione.

Valentino Rossi aveva fatto molto bene a Sepang e cercherà di muovere ulteriori passi in avanti con la sua Yamaha proprio come ha fatto il compagno di squadra Maverick Vinales, Andrea Dovizioso sembra avere tra le mani un’ottima Ducati e punterà a fare la differenza anche in questa circostanza, si attendono risposte importanti da parte di Marc Marquez che dovrebbe ormai avere recuperato la forma fisica e da parte di Jorge Lorenzo che non aveva girato in Malesia a causa di un infortunio e che testerà subito il feeling con la Honda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari dei Test MotoGP 2019 e come seguire la prima giornata (sabato 23 febbraio). Non è prevista copertura tv o streaming, garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TEST MOTOGP, PRIMA GIORNATA (SABATO 23 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 23 FEBBRAIO:

14.00-20.00 Test MotoGP a Losail, day-1

TEST MOTOGP, PRIMA GIORNATA: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste dirette tv e streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla.

TEST MOTOGP, I PILOTI IN PISTA A LOSAIL:

Marc Marquez (Honda)

Jorge Lorenzo (Honda)

Andrea Dovizioso (Ducati)

Danilo Petrucci (Ducati)

Valentino Rossi (Yamaha)

Maverick Vinales (Yamaha)

Joan Mir (Suzuki)

Alex Rins (Suzuki)

Johann Zarco (KTM)

Pol Espargarò (KTM)

Andrea Iannone (Aprilia)

Aleix Espargarò (Aprilia)

Jack Miller (Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Franco Morbidelli (Yamaha)

Karel Abraham (Ducati)

Tito Rabet (Ducati)

Takaaki Nakagami (Honda)

Cal Crutchlow (Ducati)

Hafizh Syahrin (KTM)

Miguel Oliveira (KTM)

Foto: Valerio Origo