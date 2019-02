MotoGP, Test Losail 2019: Andrea Iannone nelle retrovie con un’Aprilia in crescita ma alle spalle degli altri team ufficiali

I test pre-stagionali della MotoGP si sono conclusi ed è tempo di bilanci anche in casa Aprilia in vista della partenza del Mondiale 2019, che comincerà il 10 marzo con la gara inaugurale in Qatar. Per l’Aprilia Racing Team Gresini i tre giorni di test a Losail sono stati molto intensi, con i tre piloti (incluso il collaudatore Bradley Smith) che hanno lavorato su diversi aspetti della moto alla ricerca del migliore set-up possibile da utilizzare nel weekend di gara tra due settimane.

Andrea Iannone, alla prima stagione in Aprilia dopo la travagliata esperienza in Suzuki, è andato a migliorare giorno dopo giorno il suo feeling con la RS-GP19 lavorando quasi integralmente sulle simulazioni di long-run in vista della gara. Il 29enne abruzzese è salito di colpi nella seconda e nella terza giornata, chiudendo i test con un discreto 1’55″343 valevole per la sedicesima posizione senza montare la gomma nuova per un tentativo di time attack. L’ex pilota di Ducati e Suzuki ha bisogno di accumulare ancora molti chilometri per prendere la giusta confidenza con il nuovo mezzo, però la strada intrapresa sembra quella giusta, con un’Aprilia in oggettiva crescita dal punto di vista tecnico rispetto ad una passata stagione disastrosa.

Oltre allo sviluppo della moto, priorità assoluta per poter competere nella classe regina a cospetto degli altri top team, Iannone dovrà dimostrare sul campo lo status di prima guida andando più forte del compagno di squadra spagnolo Aleix Espargaró, il quale si è fatto vedere nelle posizioni di vertice (sesto in 1’55″173) nel day-2 provando un giro veloce in una simulazione di qualifica. I progressi della scuderia italiana sono oggettivi, ma non sembrano essere ancora sufficienti per potere anche solo ambire ad entrare con continuità nella top10 nel giro secco e in gara, perciò si profila una stagione molto complessa perlomeno nei primi mesi per il pilota di Vasto, il quale è chiamato a trascinare il team in una difficile rincorsa per colmare il gap rispetto agli altri team ufficiali della griglia.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: SpazGenev / Shutterstock.com