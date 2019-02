Sci alpino, superG Bansko 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali e la startlist

Dopo l’esordio di ieri in combinata con la vittoria di Alexis Pinturault, continua il programma di gare a Bansko per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Grande attesa in casa Italia per il supergigante di oggi, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la coppa di specialità, ma non sarà una gara semplice visto che l’altoatesino ha mostrato difficoltà su un tracciato molto più vicino ad un gigante veloce. Per l’Italia fari puntati anche su Christof Innerhofer e poi proveranno a fare una sorpresa anche Matteo Marsaglia e specialmente Mattia Casse.

Di seguito il programma completo, la startlist, l’orario del superG di Bansko, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA SUPER-G BANSKO 2019

Sabato 23 Febbraio

11.45: Super G

diretta tv RaiSport e su Eurosport

diretta streaming Rai Play ed Eurosport Player

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LA STARTLIST DEL SUPER-G DI BANSKO

1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

3 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

8 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

10 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli

break

11 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

12 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

14 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Head

15 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

16 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head

17 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

18 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

19 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

break

21 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

22 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

23 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

24 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer

25 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

26 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol

27 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

28 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol

29 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

30 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

break

31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

32 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

33 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli

34 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Head

35 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head

36 221117 GOWER Jack 1994 GBR

37 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

38 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

39 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

40 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

41 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon

42 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

43 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

44 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic

45 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

46 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol

47 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer

48 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer

49 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head

50 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

51 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

52 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Head

54 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

55 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli

56 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic

57 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

58 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head

59 410364 FEASEY Willis 1992 NZL

60 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

61 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer

62 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

63 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head

Foto: Cristiano Barni