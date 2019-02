MotoGP, Luca Marini: “Vi racconto il mio Valentino Rossi, il più grande di sempre e la sua voglia di vincere”

Luca Marini è pronto per affrontare il Mondiale Moto2, l’anno scorso ha conquistato una vittoria ed è salito sul podio in altre quattro occasioni. Il pilota del team Sky VR46 punta a ottenere altri ottimi risultati nella stagione che sta per iniziare ma in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è soffermato in particolar modo sul fratello Valentino Rossi che ha raccontato in diverse sfaccettature: “La sua voglia di correre la vedi in ogni cosa che fa. E da come ha sempre voglia di sfide, con qualsiasi mezzo: basta che ci siano ruote e motore e lui è pronto. Lo capisci ogni volta che vai al ranch e vedi che è l’ultimo a smettere di girare. A volte capita di batterlo in allenamento ma è difficile, in qualsiasi tipo di gara: nel cross, al ranch, con le MiniGP, in motard, in kart. Stargli davanti è molto dura“.

Il giovane pilota parla anche degli ormai imminenti 40 anni del Dottore: “Non ho pensato ancora a che regalo fargli perché è durissima, lui ha già tutto. Non solo tutto quel che è relativo alle sue passioni. Tutto di tutto. Del resto saranno 25 anni che riceve cento e più regali ogni volta”. Valentino vecchio a 40 anni ovviamente no ma ci sono dei momenti in cui la differenza d’età si vede tra i due fratelli: “Sa essere serio. Quando mi consiglia e in generale ogni volta che ci capita di parlare di argomenti importanti. Succede spesso. Ha lo spirito di un ragazzo ma è un uomo di grande esperienza“.

Valentino Rossi continua ad avere la voglia del primo giorno e Luca svela il segreto: “Perché ha una gran voglia di vincere. E perché correre in moto è ancora la cosa che lo emoziona di più. Lui può dirlo a ragione veduta, ha provato la Formula 1 e il rally. E poi non so, esattamente, il bungee jumping, il paracadutismo: niente lo emoziona e lo fa star bene come correre in moto. Non è cambiato in questi anni: può avere qualche alto e basso, legati più che altro alla competitività della Yamaha, ma è quello di sempre“.

Molti pensano che Marini sia il favorito per questa stagione in Moto2: “Valentino vede che i media ripetono che sono tra i favoriti e vuole evitare che mi faccia prendere dalla foga“. Rossi ha il timore o la percezione di non essere più quello di una volta?: “Non credo. Il fatto che non vinca più come prima è dato da una serie di circostanze, non certo perché è più lento. Per vincere ci vogliono pilota, moto, team, fortuna. Per me lui è il più grande di sempre, e se in questi anni ci fosse stato tutto questo avrebbe vinto di più“. Marini e Rossi si incontreranno in MotoGP?: “Non sta valutando l’opzione ritiro. Chi lo dice che tra due anni smette?“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo