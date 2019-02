FOTO Valentino Rossi e il nuovo casco, edizione speciale per i test di Sepang

Valentino Rossi oggi è sceso in pista per affrontare la prima giornata di test della MotoGP, primo appuntamento della stagione fondamentale in vista del Mondiale. Il Dottore si è messo in mostra a Sepang (Malesia) non soltanto per le sue prestazioni (dopo sette ore di prove occupa la quinta posizione a quattro decimi dal leader Marc Marquez) ma anche per il suo estroso casco creato appositamente per i test invernali.

La livrea studiata insieme ad Aldo Drudi mira a essere una vera e propria opera d’arte realizzata a mano con l’utilizzo di colori fluorescenti, si distinguono in particolar modo il verde, il fucsia e l’arancione. Il numero 46 è presente con la grafica tradizionale, disegnato a mano sulla mentoniera e sulla parte posteriore del casco dove campeggia insieme alla scritta VR. Non potevamo mancare il sole e la luna, simboli a cui il centauro di Tavullia è molto legato.

Grande entusiasmo da parte del nove volte Campione del Mondo: “Come ogni anno, ho fatto un casco speciale per i test. È sempre una bella esperienza lavorare su ‘edizione speciale. Dobbiamo provare a trovare una nuova idea ogni volta e non è facile. Per il casco di quest’anno abbiamo fatto fatica, ma poi ho guardato Aldo e gli ho chiesto di fare qualcosa per me, di disegnare il casco a mano libera, come accadeva in passato. Ed è quello che ha fatto! All’inizio era un po’ esitante, ma è grandioso, perché essendo stato disegnato a mano, ogni casco è unico“. Di seguito qualche scatto del nuovo casco di Valentino Rossi.

FOTO NUOVO CASCO VALENTINO ROSSI:

It’s Winter testing! That means one thing! A new helmet design for @ValeYellow46! Thanks @AGVHelmets#SepangTest 2019 pic.twitter.com/CdKjfxm1Yo — Box Official VR46 (@BoxOfficialVR46) February 6, 2019

Foto: Valerio Origo

Dichiarazioni Valentino Rossi da it.motorsport.com