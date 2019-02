MotoGP, il grido d’allarme di Valentino Rossi: “Non riesco a guidare la Yamaha”

Valentino Rossi ha lanciato il proprio grido di allarme dopo la seconda giornata di Test MotoGP a Losail, il Dottore ha concluso soltanto in 19esima posizione e purtroppo si sono visti dei passi indietro rispetto al day-1 quando il centauro di Tavullia aveva dimostrato un buon passo e aveva piazzato anche un tempo interessante. La Yamaha è sì cresciuta rispetto alle prestazioni incolori della passata stagione ma il gap nei confronti di Honda e Ducati sembra essere ancora molto consistente, la scuderia di Iwata ha lavorato duramente per offrire al nove volte Campione del Mondo un mezzo all’altezza e lo stesso 40enne ha elogiato il nuovo clima che si respira all’interno del team ma per il momento non basta.

Valentino Rossi è sembrato particolarmente preoccupato dopo il secondo giorno di prove in Qatar come riporta la Gazzetta dello Sport: “Questa giornata è stata difficile, abbiamo provato tanto ma non mi sono mai trovato bene, senza grip al posteriore. Quando sei così indietro è un po’ inquietante“. Parole importanti che fanno capire come il pesarese sia in difficoltà con questa Yamaha, le difficoltà di guida sono evidenti e bisogna correre ai ripari per stabilizzare il mezzo e per permettere al numero 46 di essere davvero performante come vorrebbe: la giornata odierna, l’ultima di test a Losail, potrebbe essere determinante per poi proseguire il lavoro e presentarsi al via del Mondiale (proprio su questo tracciato) nel migliore dei modi. L’obiettivo è quello di non ripetere il 2018 da incubo, i segnali ricevuti ieri non lasciano presagire il meglio.

Foto: Valerio Origo