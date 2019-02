Motocross, Mondiale 2019: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre della MXGP

Nel fine settimana scatta, con il Gran Premio di Argentina, il Mondiale Motocross 2019. La MXGP entra in scena, dunque, per un campionato che metterà nuovamente di fronte il campione del mondo in carica, l’olandese Jeffrey Herlings (che sarà assente a Neuquen) al nostro Tony Cairoli. Oltre al nove volte iridato vedremo al via, per quanto riguarda i colori italiani, Alessandro Lupino, Simone Furlotti e Ivo Monticelli.

Tra i protagonisti più da seguire vedremo lo svizzero Arnaud Tonus e il francese Gautier Paulin (Yamaha Monster), il suo connazionale Benoit Paturel (Kawasaki), i belgi Clement Desalle e Julien Lieber (Kawasaki Monster), quindi il lettone Pauls Jonass (Husqvarna Rockstar) dopo gli ottimi anni in MX2, quindi il belga Jeremy van Horebeek (Honda), il francese Romain Febvre e lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha Monster) lo sloveno Tim Gajser (Honda) e l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM).

ELENCO PARTECIPANTI MONDIALE MXGP 2019

Foto: Valerio Origo