Motocross, Internazionali d’Italia 2019: Cairoli concede il bis a Ottobiano. Herlings assente rischia di saltare l’esordio mondiale

E’ un Antonio Cairoli on fire quello di questa prima parte di stagione, in preparazione all’esordio del Mondiale 2019 di MxGP programmato il 3 marzo in Argentina. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, ha concesso il bis nel circuito degli Internazionali d’Italia 2019 di Motocross.

Dopo aver fatto terra di conquista sulla sabbia di Riola Sardo, Tony si è imposto anche ad Ottobiano, precedendo di 3″463 il francese della Yamaha Romain Febvre e di 42″235 lo sloveno della Honda Tim Gajser. A completare la top-5 il transalpino Gautier Paulin (Yamaha) a 1’23″689 e l’estone Tanel Leok (Husqvarna) a 1’29″297. Settima posizione per l’altro azzurro Alessandro Lupino in sella alla Kawasaki. Assente invece l’olandese Jeffrey Herlings, campione del mondo della massima cilindrata. Herlings infatti si è infortunato ad un piede mentre si stava allenando sul circuito di Albaida, nel sud della Spagna. Per sua fortuna la lesione che si è procurato non ha coinvolto la caviglia ma è probabile che l’orange dovrà rinunciare al primo round argentino.

Venendo alla cronaca della gara, la strategia di Cairoli è stata assai giudiziosa. Lasciando sfogare nelle prime battute Febvre e Gajser, il nostro portacolori ha cambiato marcia nella seconda parte della competizione, infilando nell’arco di due giri i rivali e ottenendo il secondo sigillo in questo evento. Una prestazione di grande autorità per il pilota italiano, desideroso di iniziare con il piede giusto la stagione, conscio anche delle problematiche fisiche del suo rivale.

Foto: Valerio Origo