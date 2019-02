Motocross, GP Argentina 2019: Jeffrey Herlings non sarà al via dell’esordio iridato. L’olandese deve recuperare dalla frattura al piede destro

Lo si era già compreso visto il suo forfait agli Internazionali d’Italia di Motocross e la conferma è arrivata nelle ultime ore: il campione del mondo della MXGP Jeffrey Herlings non sarà al via del GP d’Argentina, esordio del Mondiale 2019 della classe regina dello sterrato (3 marzo). Il centauro olandese, infatti, sta ancora recuperando dall’intervento chirurgico subito al piede destro, conseguenza dell’incidente di allenamento in Spagna nel mese di gennaio. L’orange dovrà presto sottoporsi ad ulteriori accertamenti prima di poter comprendere quali potranno essere i tempi di recupero.

“Non mi sento molto bene con il mio piede a causa del gesso ma sembra che stia procedendo bene dopo l’operazione e non vedo l’ora di rimuovere i punti tra un paio di settimane e cambiare il gesso con uno più leggero. È un peccato non essere presente in Argentina. Penso che l’anno scorso sia stata una delle migliori gare della stagione. È anche una delle mie piste preferite: ampia, veloce e sabbiosa“, le dichiarazioni di Herlings (fonte: xoffroad.due ruote.it). Appare chiaro che, con il buon Jeffrey out, il nostro Antonio Cairoli, compagno di marca in KTM, cercherà di approfittare dell’occasione per mettere fieno in cascina ed accumulare punti pesanti nella lotta iridata.

Foto: Valerio Origo