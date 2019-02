MotoGP, Test Losail 2019: Marc Marquez e Jorge Lorenzo in ripresa e la Honda cresce

La scadenza del 10 marzo è ormai vicina. Sotto le luci artificiali di Losail (Qatar) il grande Circus del Motomondiale tornerà a regalare emozioni agli appassionati e l’ormai tradizionale appuntamento qatariano è il proemio ideale alla stagione che sta per cominciare. La classe regina sarà, come è logico, la vera fonte d’attrazione e proprio lungo i 4.5 km del circuito arabo che le nuove moto 2019 si sono esibite per testare il materiale e comprendere quale strada dello sviluppo seguire.

Le prove, andate in scena dal 23 al 25 febbraio, hanno riportato in auge le quotazioni della Yamaha, dispersa nelle ultime due annate, mentre la Ducati, un po’ come accaduto con la Mercedes nei test che si stanno tenendo a Barcellona in F1, sta badando al lavoro di preparazione in ottica gara piuttosto che cercare il “tempone”. E la Honda? Il team campione del mondo aveva una priorità: far sì che i suoi primattori recuperassero la condizione fisica migliore.

Non lo scopriamo certo ora. Marc Marquez e Jorge Lorenzo, il duo che secondo tutti gli addetti ai lavori rappresenta il Dream Team della categoria, si è presentato con alcuni acciacchi. Il sei volte iridato, dopo l’operazione alla spalla di dicembre 2018, sta lavorando per recuperare la forma al 100% e quindi migliorare nella guida della moto nipponica. Lo stesso discorso riguarda il nuovo arrivato, reduce da una caduta in allenamento che ha portato alla frattura dello scafoide del polso sinistro. Un contrattempo non da poco per il maiorchino, che già doveva fare i conti con l’adattamento alla RC213V.

La situazione, comunque, dopo la tre-giorni qatariana è positiva. Entrambi i centauri si sentono più confidenti con la Honda e nello stesso tempo gli aggiornamenti tecnici hanno dato i benefici sperati. La nuova carena provata soprattutto da Marquez ha riscosso i favori del campione del mondo in carica: la creatura di Tokyo è più stabile e i tempi parlano chiaro. A detta degli interessati, la Ducati è il riferimento ma questo solo la pista potrà confermarlo, quando ci saranno i punti in palio.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com