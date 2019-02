Lotta greco-romana, Campionati Italiani Assoluti 2019: assegnati dieci titoli nazionali con Daigoro Timoncini a segno nei -97 kg

Si sono conclusi i Campionati Assoluti Italiani 2019 di lotta greco-romana, disputatisi questo fine settimana al PalaPellicone di Ostia. Dieci titoli nazionali assegnati nell’arco di due giorni molto spettacolari e ricchi di combattimenti di buon livello, tra cui la semifinale dei -97 kg tra Daigoro Timoncini e Nikoloz Kakhelashvili in cui ha avuto la meglio il tre volte olimpionico a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Timoncini si è imposto per 3-1 con l’italo-georgiano ed ha poi centrato il tredicesimo sigillo della carriera ai Campionati Italiani battendo nettamente Luca Svaicari nell’atto conclusivo.

Nei -55 kg il titolo è andato a Giovanni Freni, vincitore dell’incontro finale contro Carlo Martino, mentre nei -60 kg si è imposto Jacopo Sandron nei confronti di Walter Termini per superiorità tecnica. Nei -63 kg successo finale per Enio Kertusha, che ha portato a casa tutti e tre gli incontri disputati nel round robin, mentre nei -67 kg Ignazio Sanfilippo ha cominciato nel migliori dei modi il 2019 confermandosi al vertice della categoria in ambito italiano. Nei -72 kg ha trionfato Saverio Scaramuzzi sconfiggendo per superiorità tecnica in finale Domenico Sanfilippo, mentre nei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia ha avuto nettamente la meglio su Luca Dariozzi nel combattimento per il titolo. Matteo Maffezzoli si è laureato Campione Italiano 2019 nei -82 kg battendo Antonio Malangone in finalissima, mentre nei -87 kg ha trionfato Fabio Parisi dopo aver sconfitto nell’atto conclusivo Mirco Minguzzi in un incontro molto interessante soprattutto in ottica futura. Ultimo titolo della giornata (130 kg) che è andato a Guglielmo Cecca dopo aver battuto per 3-1 in finale Luca Godino.

Foto: FIJLKAM