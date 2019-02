Liverpool-Bayern Monaco probabili formazioni, Champions League: Klopp senza Van Djik, assenze di peso anche tra i tedeschi

Si giocherà questa sera alle ore 21.00 presso lo stadio di Anfield il più atteso e spettacolare degli ottavi di finale in programma per la Champions League 2018-2019 di calcio. Liverpool e Bayern Monaco si sfideranno nella partita di andata sotto la direzione dell’arbitro italiano Gianluca Rocchi. Le due formazioni si avvicinano all’incontro con diverse assenze e cercheranno in tutti i modi di ottenere un buon risultato in vista della gara di ritorno.

Jurgen Klopp dovrà risolvere l’emergenza difensiva in casa Liverpool. Oltre a Van Djik squalificato, mancheranno infatti anche Gomez e Lovren per infortunio. La scelta del tecnico tedesco dovrebbe essere quella di proporre un’inedita coppia formata da Matip e Fabinho, in campo nonostante qualche piccolo problema muscolare. La solidità del centrocampo inglese, composto da Milner, Keita e Wijnaldum, dovrà poi sostenere l’immenso potenziale offensivo dello stellare tridente d’attacco: Salah, Firmino, Mané.

Situazione complicata anche per il Bayern Monaco di Niko Kovac. L’allenatore croato non potrà contare sulla rapidità e sul talento dell’infortunato Tolisso e persino Robben è in forte dubbio. Data l’assenza di Muller per squalifica, il peso del reparto offensivo sarà tutto sulle spalle di Lewandowski. James Rodriguez, Coman e Gnabry si sistemeranno alle spalle dell’attaccante polacco, mentre Kimmich e Alaba non faranno mancare la costante spinta sulle corsie esterne. Di seguito le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI

Liverpool (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Milner, Keita, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Bayern Monaco (4-2-3-1) – Neuer; Kimmich, Hummels, Sule, Alaba; Javi Martinez, Thiago Alcantara; Coman, James Rodriguez, Gnabry; Lewandowski. All. Kovac

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com