LIVE Test MotoGP Sepang 2019 in DIRETTA: day-1, orario d’inizio e come seguirli in tempo reale

Scatteranno nella notte italiana i test della MotoGP sul circuito malese di Sepang: il primo di tre giorni consecutivi di prove in vista della stagione 2019, ormai alle porte, partirà alle ore 3.00 italiane e si concluderà alle ore 11.00. Otto ore dunque che in pratica daranno il la alla sfida per il prossimo Mondiale. Potrete seguire, a partire dalle ore 5.00 la diretta live testuale di OA Sport, che vi terrà compagnia fino alla conclusione della sessione.

COME SEGUIRE I TEST DELLA MOTOGP IN TEMPO REALE

Mercoledì 6 febbraio

Test MotoGP

Sepang (Malesia)

dalle 3.00 alle 11.00

diretta live testuale su OA Sport a partire dalle ore 5.00

