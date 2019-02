F1 oggi, Test Barcellona 2019 (27 febbraio): orario d’inizio e come seguirli in tv e streaming. Il programma

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 A BARCELLONA DI OGGI (27 FEBBRAIO DALLE 9.00 ALLE 18.00)

Tutto pronto per la seconda giornata della seconda settimana dei test riservati alla Formula Uno di Barcellona. Sul tracciato del Montmelò vedremo nuovamente all’opera team e piloti che cercheranno di sfruttare al massimo ogni momento di queste sessioni, dato che l’esordio del Mondiale (17 marzo a Melbourne) si avvicina sempre di più.

La Ferrari proseguirà con Charles Leclerc e Sebastian Vettel impegnati contemporaneamente per capire pregi e difetti di una SF90 che sembra essere partita con il piede giusto. Discorso identico per la Mercedes che proseguirà con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per mettere finalmente in mostra il reale valore della W10. Anche in Renault, con Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo si lavorerà con due piloti, mentre in Red Bull tornerà al volante Max Verstappen, con Kimi Raikkonen in Alfa Romeo.

Ecco il calendario completo e gli orari del mercoledì dei Test F1 di Barcellona. Non è prevista alcuna diretta tv mentre non mancherà la DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

SECONDA GIORNATA TEST F1 BARCELLONA 2019

Martedì 26 febbraio

ore 09.00-13.00 prima parte giornata

ore 14.00-18.00 seconda parte giornata

