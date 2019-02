LIVE Sport Invernali, DIRETTA sabato 2 febbraio: cancellata la discesa maschile di Garmisch

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi sabato 2 febbraio). Giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, ne vedremo davvero delle belle per la gioia di tutti gli appassionati. Sarà un’Italia d’assalto soprattutto nello sci alpino: Dominik Paris è reduce dal trionfo di Kitzbuehel e va a caccia di un nuovo colpaccio insieme a Christof Innerhofer nella discesa di Garmisch ma attenzione alla concorrenza di Feuz e di tanti altri uomini in grado di fare saltare il banco; non abbiamo invece grandi speranze nello slalom femminile di Maribor dove Mikaela Shiffrin cercherà di proseguire nel suo dominio assoluto alla vigilia dei Mondiali.

Riprendono le Coppe del Mondo di short track e speed skating tra Dresda e Hamar, gli azzurri cercheranno di mettersi in luce anche se non nutriamo grandissime ambizioni. Lo slittino artificiale fa tappa ad Altenberg, Dominik e Kevin Fischnaller potrebbero essere la rivelazione. Poi spazio ai Mondiali di slittino naturale, ai Mondiali di sci freestyle (skicross e Big Air a Park City in prima serata), a combinata nordica e salto con gli sci mentre riposano biathlon e sci di fondo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi sabato 2 febbraio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.

Il programma di oggi (sabato 2 gennaio)

