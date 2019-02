LIVE Sport Invernali, DIRETTA 7 febbraio: il biathlon nel gelo di Canmore. Iniziano i Mondiali di speed skating. Tornano in pista Goggia e Paris

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa libera: Sofia Goggia e Dominik Paris tornano in pista dopo aver vinto argento e oro in superG, i nostri due alfieri cercheranno le linee giuste in vista delle gare del weekend ma attenzione anche a Nadia Fanchini e Christof Innerhofer che inseguono un riscontro importante dopo aver impressionato nelle prime gare.

A Inzell scattano invece i Mondiali di speed skating con le prime gare e l’Italia subito al centro dell’attenzione con Francesca Lollobrigida pronta a incantare sul ghiaccio tedesco. In serata poi riflettori puntati sul biathlon, Coppa del Mondo a Canmore: nel gelo polare del Canada si disputeranno le due individuali ma su distanza ridotta (15 km per gli uomini e 12,5 km per le donne, 45 secondi di penalità per ogni errore al poligono), l’Italia sogna in grande con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che occupano prima e seconda posizione nella classifica generale ma attenzione anche a Dominik Windisch e Lukas Hofer.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi giovedì 7 febbraio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Federico Angiolini