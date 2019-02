LIVE Sport, DIRETTA lunedì 4 febbraio: tutte le notizie in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli sport in questo lunedì 4 febbraio ricca di eventi. Fari puntati sugli sport invernali. Prendono il via da quest’oggi i Mondiali 2019 ad Are (Svezia) di sci alpino e l’Italia punta subito a mettersi in evidenza nella prima prova cronometra della discesa libera femminile dove la nostra Sofia Goggia, appena tornata dal suo infortunio di inizio stagione, vorrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, forte del suo titolo olimpico conquistato l’anno passato. Ancora neve in quel di Park City (Stati Uniti) dove i nostri portacolori daranno la caccia alle medaglie nel gigante parallelo di snowboard. Poi gli sport di squadra con i due posticipi della Serie A di calcio e il basket. In buona sostanza un inizio settimana in cui non ci si annoierà di certo.

Si comincia alle ore 08.30.

