Atletica, World Indoor Tour 2019: Ortega e Tefera firmano il mondiale stagionale a Torun, tutti i risultati

A Torun (Polonia) si è disputata la terza tappa del World Indoor Tour 2019 di atletica leggera. I riflettori erano puntati sul salto con l’asta che ha però deluso le aspettative: lo statunitense Sam Kendricks si è infatti imposto con 5.78, a quella quota si è fermato il polacco Piotr Lisek. Riflettori puntati anche sui 60 metri femminili dove l’idolo di casa Ewa Swoboda è riuscita a regolare la quotata ivoriana Ta Lou (7.15 a 7.16).

Il miglior risultato tecnico giunge dai 60 metri ostacoli dove Orlando Ortega ha stampato la miglior prestazione mondiale stagionale (7.49) battendo Trajkovic (7.60) e Jarret Eaton (7.60). Mondiale stagionale anche per Samuel Tefera che completa i 1500 metri in 3:35.57 davanti al polacco Marcin Lewandowski (3:36.50, record nazionale). Rivincita per Juan Miguel Echevarria nel salto in lungo, è bastato un 8.12 per battere lo svedese Tobias Nilsson Montler (7.97) e il polacco Tomasz Jaszczuk (7.87).

Nel getto del peso si impone la favorita tedesca Christina Schwanitz (18.97), gli 800 metri sono terreno di conquista dello statunitense Eric Sowinski (1:47.49) mentre la stessa distanza al femminile ha regalato il duello tra Habitam Alemu e Laura Muir (ha vinto l’etiope in 1:59.49, un centesimo meglio della britannica). Sfida a distanza sui 400 metri maschili tra Maslak e Strother, vince il ceco in 46.19 mentre lo statunitense si è fermato a 46.32; 400 femminili con doppietta polacca firmata da Iga Baumgart-Witan (51.91) e Justyna Swiety-Ersetic (52.14). Modesta gara di salto in alto (successo del russo Ilya Ivaniuk con 2.25), Pamela Dutkiewicz ha fatto la differenza sui 60 ostacoli in 7.95.

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com