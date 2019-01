Scozia-Italia, Sei Nazioni Rugby femminile 2019: la formazione delle scozzesi. Il XV varato da Shade Munro

Anche la Scozia femminile ha scelto il suo XV: è stata comunicata la formazione che sfiderà l’Italia nella prima giornata del Sei Nazioni, che si giocherà venerdì 1 febbraio alle ore 20.35 italiane a Glasgow. Nell’ultimo confronto, disputato ad inizio novembre, ma in Italia, le azzurre si sono imposte per 38-0.

Presenta così al sito federale il match il CT scozzese Shade Munro: “Ci siamo preparati al meglio per il Sei Nazioni grazie all’introduzione dei Test Match Autunnali. Abbiamo avuto due partite in trasferta di cui una contro l’Italia; è stato il primo match ed il risultato lo conosciamo bene. Non vediamo l’ora di scendere nuovamente in campo al Scotstoun Stadium di nuovo: l’atmosfera contro il Canada è stata fantastica“.

DI seguito il XV ufficiale della Scozia per l’esordio nel Sei Nazioni femminile:

15. Chloe Rollie (Lille Metropole Rugby Club Villeneuvios)

14. Liz Musgrove (Hong Kong RFC)

13. Hannah Smith (Hillhead Jordanhill)

12. Lisa Thomson (Darlington Mowden Park) – CAPITANO

11. Annabel Sergeant (Heriots Rugby Club)

10. Helen Nelson (Montpellier)

9. Mhairi Grieve (Firwood Waterloo)

8. Siobhan Cattigan (Stirling County)

7. Rachel McLachlan (Stirling County)

6. Rachel Malcolm (Loughborough Lightning)

5. Sarah Bonar (Loughborough Lightning)

4. Emma Wassell (Heriots Rugby Club)

3. Megan Kennedy (Stirling County)

2. Lana Skeldon (Watsonians)

1. Lisa Cockburn (Darlington Mowden Park)

A disposizione

16. Jodie Rettie (Saracens)

17. Katie Dougan (Gloucester Hartpury)

18. Mairi Forsyth (Stirling County)

19. Sophie Anderson (Hillhead Jordanhill)

20. Nicola Howat (Edinburgh University)

21. Sarah Law (Edinburgh University)

22. Lisa Martin (Lille Metropole Rugby Club Villeneuvios)

23. Rhona Lloyd (Loughborough Lightning)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni LPS