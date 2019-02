Sci di fondo, Mondiali 2019: Alexander Bolshunov favorito della 15 km tc maschile, assente Klaebo. Francesco De Fabiani in cerca di soddisfazioni

L’appuntamento di domani con la 15 km a tecnica classica maschile con partenza a intervalli potrebbe essere tra i più combattuti degli interi Mondiali di Seefeld 2019. Numerosi, infatti, sono gli uomini che possono ambire alla medaglia d’oro, in considerazione di quanto visto nel corso dell’anno.

Durante l’attuale Coppa del Mondo ci sono state soltanto tre 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli: due le ha vinte Alexander Bolshunov (Russia), che è anche il naturale favorito soprattutto dopo la gran forma espressa nella skiathlon, mentre una è andata a Iivo Niskanen (Finlandia), che può anch’egli recitare un ruolo da protagonista in questa gara. Fa notizia, invece, l’assenza di Johannes Klaebo, che il team norvegese preferisce far riposare in funzione della staffetta: sarà sostituito da Sjur Roethe. Il compito di guidare l’assalto a Bolshunov spetterà dunque a Emil Iversen, in gara assieme a Martin Johnsrud Sundby e a Didrik Toenseth. Resta da comprendere se la Francia schiererà Maurice Manificat, debilitato di recente da un virus che ne ha compromesso la partecipazione alle prime gare di questa rassegna iridata.

Veniamo ora alla spedizione italiana, per la quale è stata effettuata la stessa scelta della gara femminile: l’utilizzo di tre dei quattro posti disponibili. Il principale, naturalmente, è quello di Francesco De Fabiani, in cerca di nuove soddisfazioni dopo aver vinto il bronzo nella team sprint in coppia con Federico Pellegrino. Sarà in gara anche Maicol Rastelli, che sulla 15 km ha impostato tutta la preparazione. Stefan Zelger, invece, punterà a ripetere quanto di buono s’è visto a Cogne, dove ha chiuso al 24° posto.

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo