LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la vittoria!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una delle gare più attese per i colori azzurri, che si giocano la carta Sofia Goggia, a caccia dell’ennesimo podio dopo gli exploit di Garmisch e l’argento mondiale in SuperG.

Manca all’appello la dominatrice della Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin ma al via di una gara che si preannuncia spettacolare e particolarmente tecnica ci sono tutte le grandi protagonista della specialità, dall’azzurra Sofia Goggia alla campionessa del Mondo, la slovena Sthuec, l’austriaca Schmidhofer, la svizzera Suter e la norvegese Mowinckel

La squadra italiana, oltre a Goggia, si affida alla giovane Nicol Delago che vuole confermare quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione, a Federica Brignone, reduce da uno sfortunato mondiale ad Are, a Nadia Fanchini e Francesca Marsaglia,a Elena Curtoni e Marta Bassino e a Nadia Delago che affiancherà la sorella al via

OA Sport vi propone la diretta live testuale della discesa libera femminile di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: oggi, sabato 23 febbraio, la gara inizierà alle 9.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! Foto Lapresse

