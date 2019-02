LIVE Salto con gli sci, Prova a squadre Mondiali 2019 in DIRETTA: Germania favorita, Polonia e Austria ci provano

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata per quel che riguarda i Mondiali di salto con gli sci, l’ultima che si disputa a Innsbruck. Quest’oggi è in programma la gara a squadre maschile.

Dopo il successo di ieri con Markus Eisenbichler e Karl Geiger ai primi due posti, la Germania può ben dire di aver sorpassato la Polonia nel novero delle favorite per la gara odierna, complice anche la presenza di un ottimo Richard Freitag e di Stephan Leyhe. I polacchi dovranno fare particolare affidamento, oltre che su una buona vena di Kamil Stoch, anche su una giornata positiva di Piotr Zyla e Dawid Kubacki, che forse i loro Mondiali devono ancora iniziarli davvero. L’Austria, di fronte al suo pubblico, di certo non vuole sfigurare: Stefan Kraft ha una valida squadra in suo supporto, ma attenzione al Giappone, soprattutto se dietro Ryoyu Kobayashi si facessero vivi anche gli altri uomini del quartetto, e alla Norvegia, che se non ha (ad oggi) il nome di grido, può però vantare un gruppo ben assortito. Assente l’Italia.

L’appuntamento con la gara a squadre maschile è previsto per le ore 14:45. Vi diamo buon appuntamento per allora con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock)

14:47 Salta Jarkko Maatta per la Finlandia: arriva a 110.5 metri, un salto chiaramente migliore dei due precedenti, e ottiene 83.6 punti.

14:46 Patrick Gasienica (Stati Uniti) va sul trampolino, atterra a 103 metri e assomma 69.9 punti.

14:45 E si comincia! Primo a saltare è Gleb Safonov per il Kazakistan, che arriva a 75 metri facendo appena 16.2 punti.

14:42 Tra i sei giudici FIS che terranno d’occhio i salti c’è anche l’italiano Giambattista Carli.

14:40 Questi i quartetti partecipanti alla gara a squadre odierna: Germania, Polonia, Giappone, Austria, Norvegia, Slovenia, Svizzera, Repubblica Ceca, Russia, Finlandia, Stati Uniti, Kazakistan. Soltanto in otto parteciperanno alla seconda serie di salti.

14:35 C’è una situazione meteorologica ideale a Innsbruck per questa gara, quando mancano dieci minuti al suo inizio

14:30 Non è presente in questa gara l’Italia, che ha portato due rappresentanti sia al maschile che al femminile (e che per questo non prenderà parte neppure alla gara a squadre femminile).

14:25 La Germania si presenta da favorita, anche se ci sono molte nubi dell’incertezza su quel che può succedere, perché sono almeno quattro le squadre che possono ambire al gradino più alto del podio: oltre ai tedeschi ci sono Polonia, Giappone e Austria, con possibile inserimento della Norvegia.

14:20 Si sono conclusi da pochi istanti i salti di allenamento della gara maschile a squadre: tra meno di mezz’ora, dunque, spazio alla competizione vera.

14:15 Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre maschile valida per i Mondiali di salto con gli sci. Si tratta dell’ultima gara a Innsbruck.