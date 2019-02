Sci alpino, Mondiali Juniores 2019: Nicole Good oro nella combinata, Hannah Saethereng nel supergigante

Ai Mondiali juniores 2019 di sci alpino della Val di Fassa oggi erano in palio due titoli nel programma femminile, quello del supergigante e della combinata. Si è partiti con la prova più veloce (prima parte della combinata), che valeva anche per l’assegnazione del titolo, per cui la norvegese Hannah Saethereng si mette al collo la medaglia d’oro, vincendo la prova con il tempo di 1:14.54 davanti alla austriaca Julia Scheib per 14 centesimi ed alla svizzera Lindy Etzensperger per 20. Quarta posizione per un’altra elvetica, Noemie Kolly a 23, quinta la statunitense Keely Cashman a 38, sesta la francese Madeleine Chirat a 47, settima per l’austriaca Nadine Fest a 64, ottava per la tedesca Katrin Hirtl-Stanggassinger a 89, nona e decima per le svizzere Stephanie Jenal e Nicole Good, rispettivamente a 93 centesimi ed un secondo. Due italiane al traguardo, Giulia Albano, 28esima a 3.78 e Carlotta Saracco, 37esima e terzultima a 6.18. Non hanno concluso la propria gara Teresa Runggaldier e Sofia Pizzato.

La manche di slalom ha poi deciso la combinata, vinta dalla svizzera Nicole Good (era decima dopo la prima prova) con il tempo complessivo di 2:03.77 con 50 centesimi di vantaggio sulla norvegese Kaja Norbye, in grado di risalire ben 17 posizioni, mentre completa il podio la svedese Ida Dannewitz a 51. Quarta posizione per la statunitense Keely Cashman a 77 centesimi, quinta per la tedesca Martina Willibald a 83, quindi dalla sesta alla ottava posizione un terzetto norvegese composto da Hannah Saethereng (oro nel SuperG), Kristiane Bekkestad e Marte Monsen distanti, rispettivamente, 88 centesimi, 1.31 e 1.40, quindi nona posizione per Camille Rast a 1.87, mentre chiude al decimo posto l’argentina Francesca Baruzzi Farriol a 1.95. Giulia Albano non ha concluso la prova, mentre Carlotta Saracco si è classificata a 7.81 secondi, lontana dalle posizioni che contano.

Foto: Pista Sci Nataliya Nazarova / Shutterstock.com