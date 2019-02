LIVE Salto con gli sci, Mondiali 2019: si assegnano le prime medaglie dal trampolino grande

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara individuale maschile dal trampolino grande dei Mondiali 2019 di salto con gli sci. Si gareggia sul Bergiselschanze di Innsbruck, che vedrà dunque l’assegnazione delle prime medaglie di questa rassegna iridata.

Ryoyu Kobayashi è atteso alla prova del coronamento di una stagione da sogno, con il dominio in Coppa del Mondo e sui Quattro Trampolini (uno dei quali è proprio quello di Innsbruck). Il giapponese, però, dovrà guardarsi da una moltitudine di assalti: si va dai polacchi (Kamil Stoch, Piotry Zyla, Dawid Kubacki) ai tedeschi (Markus Eisenbichler, Karl Geiger) fino al Campione del Mondo uscente, l’austriaco Stefan Kraft. Minori le possibilità di Killian Peier e Timi Zajc: lo svizzero e il rampante sloveno possono però aspirare a un buon piazzamento, per differenti ragioni. C’è attesa anche per capire cosa faranno Alex Insam e Sebastian Colloredo: i due italiani hanno superato le qualificazioni, ma soprattutto per il primo l’obiettivo è quello di raggiungere la seconda serie, che però in Coppa del Mondo non arriva da qualche tempo. La speranza è che la giornata di oggi aiuti il nostro portacolori a sbloccarsi.

L’appuntamento con la gara che assegna le prime medaglie del salto con gli sci è per le ore 14:30. Buon divertimento a tutti con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock)

La presentazione della gara di oggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE